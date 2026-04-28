Vice-prefeito de Curitiba confirma pré-candidatura à deputado federal

O vice-prefeito de Curitiba, Paulo Martins (Novo), confirmou nesta terça-feira (28) sua pré-candidatura a deputado federal. O anúncio foi feito durante participação no GERAR Play Podcast, onde o político detalhou os motivos que o levam a buscar um retorno ao Congresso Nacional.

Durante a entrevista, Paulo Martins explicou que sua decisão de concorrer ao cargo de deputado federal está relacionada à necessidade de mudanças estruturais no país. “Eu acredito que esse país precisa de uma reforma legal muito ampla, e por isso eu decidi que eu quero voltar ao parlamento, ao Congresso Nacional, pra trabalhar pelo que eu acredito que é necessário fazer”, destaca.

O vice-prefeito de Curitiba também justificou sua escolha de deixar o cargo no executivo municipal para retornar à Câmara Federal. Segundo ele, a vivência adquirida na gestão da cidade ofereceu uma perspectiva importante sobre os desafios enfrentados pelos municípios brasileiros.

“Eu estou muito honrado com a posição que ganhei. Aprendi muito, tive uma noção de executivo muito importante. Estudei e tenho um compromisso com Curitiba, mas eu acabei de falar aqui de toda uma estrutura que cabe sobre a legislação federal. Eu não posso ter esse diagnóstico que eu tenho, inclusive com experiência de campo, como executivo municipal, e ficar aqui no município só gritando sem ter condição de resolver”, relembra.

Filiado ao Partido Novo, Paulo Martins destacou que com a experiência acumulada tanto no legislativo quanto no executivo, demonstra confiança em sua capacidade de atuação no Congresso Nacional. “Serei um parlamentar muito melhor do que eu fui e estou convicto que tem que ser feito, essa vai ser a minha missão, então vou disputar a eleição pro Congresso Nacional”, finaliza.