Curitiba entra em período de risco alto para doenças respiratórias

A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba (SMS) alertou, nesta terça-feira (28/04), que a cidade entrou no período de risco alto para doenças respiratórias, que se estende da semana epidemiológica 17 até a 27, entre 26 de abril e 11 de julho.

A orientação é que a população reforce medidas de prevenção como uso de máscaras em caso de sintomas, higienização das mãos, manutenção de ambientes arejados e vacinação contra a gripe para grupos prioritários.

Em caso de sintomas leves, a recomendação é procurar a unidade de saúde de referência ou ligar para a Central Saúde Já Curitiba pelo telefone 3350-9000, que funciona de segunda a sexta-feira das 7h às 22h e aos finais de semana das 8h às 20h.

Para acessar o serviço, é necessário ter mais de 5 anos, ser morador de Curitiba, ter cadastro no SUS e o aplicativo Saúde Já instalado.

Quando procurar as Unidades de Pronto Atendimento

De acordo com a SMS, as Unidades de Pronto Atendimento devem ser procuradas apenas em casos graves de urgência e emergência, como quando há dificuldade para respirar. Durante o teleatendimento da Central, quando identificada necessidade de atendimento presencial, o paciente é direcionado para UPA ou tem consulta agendada na unidade básica, dependendo da gravidade.

Casos de doenças respiratórias em Curitiba

Historicamente, os picos de atendimentos por doenças respiratórias ocorrem entre as semanas 17 e 27. Apesar de estar no período de risco alto, o número atual de atendimentos está dentro do esperado para a época, sem superar os limites históricos. Na semana 16, foram registrados 13.596 atendimentos, dentro da faixa esperada de 11.631 a 19.951 casos.

A secretaria mantém um plano de contingência dividido em cinco estágios conforme a intensidade epidemiológica. Atualmente, o município está no estágio de mobilização, que prevê gestão de insumos, dimensionamento de recursos humanos e ampliação temporária de leitos de enfermaria e UTI na rede hospitalar.