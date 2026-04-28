Ciclone com frente fria causam temporais de até 112 mm no Sul e Sudeste do Brasil

Uma frente fria chegou ao Centro-Sul do Brasil neste domingo (26/4) e trouxe chuvas intensas e ventos fortes nos estados entre o Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. A área de instabilidade está associada ao deslocamento de um ciclone extratropical em direção ao oceano.

As chuvas devem continuar ao longo da semana, acompanhadas de queda nas temperaturas. Até quarta-feira (29/4), o alerta para temporais isolados atinge cinco estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Nessas regiões, o acúmulo pode chegar próximo aos 100 milímetros por dia. Nesta terça-feira, Londrina já registrava 112 mm acumulados. Em Cianorte e Cidade Gaúcha, a chuva ultrapassou os 40 mm.

Santa Catarina, por exemplo, ja registrou mínima de -3,3 º.

Por que chove está chovendo tanto?

As frentes frias que atingem o Paraná costumam ser mais intensas porque o estado reúne condições ideais para a formação de tempestades. O principal fator é o choque entre massas de ar e o aquecimento.

Em casos associados a atuação de ciclones extratropicais, esses sistemas de baixa pressão aumentam a velocidade dos ventos e favorecem a concentração de umidade, tornando as mudanças no tempo mais rápidas e intensas. A combinação desses fatores explica por que as frentes frias no Paraná costumam provocar episódios de chuva volumosa.

Onde mais haverá chuvas intensas no Paraná?

O Centro e Norte do Paraná estão em alerta para chuvas intensas entre 20 e 50mm durante todo o dia. Segundo a Defesa Civil do Paraná, os acúmulos mais intensos podem ser registrados na faixa litorânea e na região Leste, que inclui a Região Metropolitana de Curitiba.

Em São Paulo, direção para onde segue a frente fria, a Defesa Civil colocou em alerta todas as regiões do oeste paulista e do litoral sul devido à tendência de aumento das chuvas nos próximos dias. As precipitações devem ocorrer de forma irregular e podem ser mais intensas, elevando o risco de transtornos, especialmente nas regiões sul, sudeste e leste do estado.