Quer ser voluntário da Defesa Civil? Inscrições estão no fim

O prazo para inscrição no curso gratuito de capacitação de voluntários da Defesa Civil Estadual termina no dia 4 de maio. Podem se candidatar pessoas maiores de 18 anos interessadas em atuar durante situações de desastre, desempenhando funções relacionadas à logística, comunicação, saúde animal e combate a incêndio florestal. A inscrição é gratuita e deve ser realizada até o dia 4 de maio pelo site da instituição.

Os voluntários da Defesa Civil poderão prestar auxílio no atendimento e na organização de abrigos, além de participar do recebimento, transporte e entrega de donativos.

Candidatos com perfil e formação específica também têm a oportunidade de atuar em outras três áreas: através da Rede Estadual de Radioamadores (REER), da Rede Estadual de Manejo de Animais em Desastre (REMAD) e do Programa de Prevenção a Incêndios na Natureza (PREVINA).

Estrutura e conteúdo do curso

Os participantes inscritos deverão acessar o conteúdo online entre os dias 5 de maio e 1 de junho. O curso de capacitação é composto por aulas gravadas e material de apoio em PDF. Durante a formação, serão apresentados conceitos básicos de Defesa Civil, a estrutura disponível e as formas de atuação no Paraná.

O material didático foi organizado em sete módulos, com progressão condicionada à aprovação nas avaliações. Entre os principais temas abordados estão conceitos básicos de Defesa Civil, legislação nacional e estadual, gestão de risco, Sistema de Comando de Incidentes (SCI), logística humanitária, noções de primeiros socorros e combate a incêndio florestal.

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