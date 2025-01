Curitiba soma mais um dia de chuva forte com estragos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba vivenciou mais uma tarde de chuva forte nesta quarta-feira (29). O temporal provocou novos estragos e a Defesa Civil municipal registrou alagamento e quedas de galhos e de árvores.

De acordo com a Estação Meteorológica da Defesa Civil, localizada no bairro Pinheirinho, a precipitação acumulada atingiu 28 mm entre 7h e 17h30. Além disso, rajadas de vento de até 31 km/h foram registradas na estação do bairro Boqueirão.

Apesar das chuvas, não houve registro de desabrigados ou desalojados na cidade. No entanto, algumas ocorrências pontuais foram relatadas. Um alagamento foi registrado na Rua Padre Estanislau Piasecki, no CIC. Houve queda de árvores/galhos nos bairros Barreirinha, Pilarzinho, Cascatinha, Atuba e Cristo Rei.

As Plataformas de Coletas de Dados Meteorológicas (PCDM) da Defesa Civil de Curitiba registraram variações significativas no volume de chuva em diferentes regiões da cidade. Enquanto o Pinheirinho liderou com 28 mm, outros bairros apresentaram acumulados menores. Confira a lista:

– Alto da XV: 17,9 mm

– Boa Vista: 16 mm

– Matriz: 13 mm

– Portão: 9 mm

– Bairro Alto (Vilinha): 7,8 mm

– Bairro Novo: 5,2 mm

– Cajuru: 5 mm

Em caso de emergência, procure ajuda!

A Prefeitura de Curitiba reforça que a Defesa Civil mantém monitoramento 24 horas para emitir alertas e alarmes à população quando necessário. Em caso de emergências, os cidadãos podem acionar os seguintes canais de atendimento: 199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba) e 193 (Corpo de Bombeiros).