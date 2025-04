Curitiba será palco do maior evento de ciências forenses da América Latina

Entre os dias 25 e 28 de agosto de 2025, Curitiba sediará a 5ª edição da InterForensics – Conferência Internacional de Ciências Forenses, o maior evento do setor no Brasil e um dos mais relevantes do mundo. O encontro será realizado no Via Soft Experience (antigo Expo Unimed Curitiba) e reunirá centenas de especialistas e instituições ligadas à produção de conhecimento, inovação e justiça criminal.

Realizado pela Fundação Justiça pela Ciência, Escola Nacional de Perícia, Academia Brasileira de Ciências Forenses (ABCF) e Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF), o evento contará com o apoio institucional da Polícia Federal, Polícia Científica do Paraná, Universidade Federal do Paraná (UFPR) e Unicentro. A expectativa é reunir cerca de 1.500 participantes e mais de 200 palestrantes, incluindo nomes de referência nas áreas científica, jurídica e tecnológica.

A programação inclui minicursos presenciais com foco no aperfeiçoamento técnico em mais de 30 áreas da criminalística e das ciências forenses, como genética, biometria forense, análise de mensagens digitais, reconstrução de cenas de crime, toxicologia, geoforense, antropologia e valorização ambiental.

O evento seguirá com conferências, sessões de apresentação de pesquisas e painéis distribuídos em 17 áreas temáticas principais, incluindo Antropologia Forense, Balística, Documentoscopia, Engenharia Legal, Genética, Justiça e Sociedade, Crimes Ambientais e Cibernéticos, Medicina e Odontologia Legal, Psiquiatria Forense, Gestão e Inovação, entre outras.

A InterForensics é reconhecida como o maior ponto de encontro da comunidade das ciências forenses na América Latina, promovendo integração entre peritos criminais, peritos judiciais, assistentes técnicos, acadêmicos, pesquisadores, estudantes, representantes do sistema de justiça (como advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público e magistrados) e da indústria de tecnologias forenses.

Desde a primeira edição, em 2017, a InterForensics já passou por Brasília (2017 e 2023), São Paulo (2019) e Foz do Iguaçu (2021). Confira a programação completa.

Serviço

InterForensics 2025 – Conferência Internacional de Ciências Forenses

Data: 25 a 28 de agosto de 2025

Local: Via Soft Experience (antigo Expo Unimed) – Curitiba