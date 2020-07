Curitiba permanece em bandeira laranja do protocolo de combate ao novo coronavírus. A nova avaliação foi divulgada nesta sexta-feira (24) pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), junto com as informações do boletim epidemiológico diário e os dados semanais sobre o avanço da pandemia na cidade (veja gráficos abaixo). Conforme a atualização, Curitiba confirmou nesta sexta-feira, um novo recorde de mortes com 22 óbitos e ainda 720 novos casos de covid-19 entre seus habitantes, o que eleva a soma para 16.424 infectados e 444 vítimas fatais da doença, desde o início da pandemia.

De acordo com as autoridades de saúde, 7.573 pessoas que residem em Curitiba estão em fase ativa e de transmissão do coronavírus. No entanto, a maior parte dos contaminados, que juntos já são 8.407 pessoas, estão sem sintomas, liberados dos isolamento de 14 dias, sendo considerados recuperados da doença. Há ainda outros 470 casos em investigação na cidade, que aguardam o resultado dos exames.

Profissional de saúde entre as vítimas

Das 22 novas mortes por covid-19, 12 ocorreram nos últimos dois dias e as outras 10, que estavam em investigação, aconteceram entre os dias 6 e 22 de julho. Os moradores de Curitiba que perderam suas vidas para a doença eram 14 mulheres e oito homens, com idades entre 28 e 87 anos. Segundo a SMS, todos tinham histórico de comorbidades e doenças crônicas.

Uma das novas vítimas fatais era uma jovem auxiliar de enfermagem de 28 anos, em início de carreira, que estava trabalhando no atendimento aos pacientes com coronavírus, no Hospital Vitória, em Curitiba. De acordo com a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak, a profissional tinha tinha um fator de risco para complicações e sua morte comoveu e entristeceu as equipe médicas e da secretaria de saúde.

“A gente lamenta profundamente, hoje nos abalou muito a uma perda uma profissional que estava na frente da batalha, cuidando das pessoas. Infelizmente ela recebeu toda assistência, ficou internada na UTI e nessa madrugada, ela não resistiu e faleceu. Então, nossos sentimentos à família, aos profissionais do hospital que trabalhavam com ela, afinal, é muito difícil para equipe que trabalhava junto perder uma pessoa do seu convívio, do dia a dia, que lutava pelo bem de todos. Nossos sentimentos e a nossa dor, para nós também é muito duro anunciar isso”, lamentou a secretária.

BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS

Pacientes da covid-19

Estão internadas em hospitais públicos e privados de Curitiba, 579 pessoas com diagnóstico de covid-19. Entre elas, 240 ocupam leitos em unidades de terapia intensiva (UTI). Já nos leitos exclusivos de UTI para covid-19 do Sistema Único de Saúde (SUS), a taxa de ocupação permanece em 92% nesta sexta-feira.

Com a ativação de mais 10 leitos no Instituto de Medicina, no Alto da XV, nesta sexta-feira, Curitiba passou a contar com 345 leitos de UTI na rede pública, que atendem pacientes com covid-19 ou com suspeita de síndromes respiratórias agudas graves (SRAG). De acordo com a prefeitura da cidade, ainda há 27 leitos do SUS livres para os pacientes com covid-19.

Números do coronavírus em Curitiba

Coronavírus no Brasil

