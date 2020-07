Depois das academias e restaurantes ganharem a liberação de reabrir, os cultos religiosos presenciais estão de retorno em Curitiba. Desde quinta-feira (23), os templos podem receber fiéis respeitando a ocupação máxima de até 30%, e sem participação de idosos acima de 60 anos e crianças. A lei sancionada pelo governador Ratinho Jr. ocorreu em maio, mas as Igrejas só agora estão voltando a abrir suas portas. A prefeitura de Curitiba segue a recomendação estadual, fiscalizando os espaços caso ocorra aglomeração ou o não cumprimento de todas as medidas necessárias para o combate do novo coronavírus.

O retorno das missas foi comemorado nas redes sociais. O padre Mauro Zandona, da Paróquia São Marcos, no Pilarzinho, contou a notícia da reabertura nesta manhã e provocou entusiasmo entre os fiéis. “Aleluia! Retorno às Missas presenciais. Uma pessoa por banco na igreja. Maiores de 60 anos e menores de 12 devem participar pelo Facebook. Uso de máscara e álcool gel. Louvado seja Deus”, escreveu o padre.

Quantos aos horários das missas e cultos, os fiéis devem procurar cada Igreja, pois neste começo de retorno, algumas paróquias irão revezar os cultos na forma presencial ou online. Isto vai acontecer no Santuário Perpétuo Socorro, no Alto da Glória. Durante a semana, as atividades serão pela internet, mas no sábado e domingo, as missas terão a presença de público. “A nossa prioridade é a vida e isto que mais importa. Estamos muito contentes com a volta, mas é preciso respeitar todas as determinações das autoridades como o distanciamento, máscara e álcool gel. No sábado, missas 15h e 19h; no domingo, são três missas abertas, às 10h, 15h e 19 horas”, comentou o frade redentorista William Adriano

O Santuário Perpétuo Socorro que superou na pandemia casos confirmados do novo coronavírus. Dois padres e dois seminaristas foram contaminados, inclusive o reitor padre Celso Vieira da Cruz chegou a ficar oito dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital Marcelino Champagnat. Atualmente, ele está em casa e segue se recuperando muito bem. “Ele já está com a voz recuperada e fazendo exercícios. Uma nutricionista está cuidando dele e logo estará trabalhando novamente”, completou William Adriano.