Olho no tempo!

A terça-feira (28) vai ser chuvosa em Curitiba e região. A instabilidade e a circulação dos ventos em diferentes níveis da atmosfera contribuem para formação de áreas de chuva, incluindo um alerta de tempestade.

Segundo o Simepar, entre o oeste, sudoeste e centro-sul, a chuva pode ser forte já pela manhã, mas na maior parte das regiões paranaenses as precipitações mais significativas ocorrem a partir da tarde. A previsão do tempo para Curitiba avisou e a chuva já chegou logo nas primeiras horas do dia, mas deve dar uma trégua em alguns períodos da manhã. A máxima para a terça não deve passar dos 23°C.

A partir do meio da tarde, aumenta a possibilidade de uma chuva mais forte na capital. O alerta laranja emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) permanece válido até às 21 horas, indicando perigo, com precipitação acumulada entre 30 e 60 mm/h ou de 50 a 100 mm/dia, e ventos intensos entre 60 e 100 km/h.

Segundo previsão do tempo para Curitiba, a chuva segue pelo menos até quarta-feira, quando ocorre uma trégua e elevação da temperatura.

Alerta de temporal

Importante lembrar que em casos de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda). Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

