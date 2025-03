Curitiba se prepara para mudança no tempo nesta terça-feira

A previsão do tempo para Curitiba nesta terça-feira (18) indica mudança significativa nas condições climáticas em comparação com o dia anterior. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), os curitibanos podem esperar um dia com céu nublado e possibilidade de chuva isolada.

A temperatura máxima prevista para terça-feira é de 23°C, representando queda em relação à segunda-feira (17), quando os termômetros chegaram a marcar 26°C. Já a temperatura mínima deve ficar em torno de 17°C, mantendo-se estável em comparação com o dia anterior.

A umidade relativa do ar em Curitiba deverá variar entre 55% e 95%. Os ventos predominantes serão de leste a sudeste, com intensidade fraca a moderada, podendo atingir rajadas de até 41 km/h.

Para quem planeja atividades ao ar livre, é importante ficar atento às condições do tempo em Curitiba. A probabilidade de chuva para terça-feira é de 80%, com previsão de um volume de precipitação em torno de 5 mm. Recomenda-se levar um guarda-chuva ao sair de casa.

E na quarta-feira, como fica a previsão do tempo para Curitiba?

Vale ressaltar que a quarta-feira (19) deve apresentar uma leve melhora nas condições climáticas, com redução na nebulosidade e diminuição da probabilidade de chuva para 5%. As temperaturas, no entanto, devem se manter estáveis, com máxima de 23°C e mínima de 16°C.

O clima em Curitiba tem apresentado variações típicas do outono, com alternância entre dias mais quentes e períodos de instabilidade. É importante que a população fique atenta às atualizações da previsão do tempo e se prepare adequadamente para as mudanças climáticas previstas para os próximos dias.