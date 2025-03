Problema resolvido! Esgoto vira adubo e gera renda no Paraná

O uso agrícola do lodo de esgoto da Sanepar está transformando a realidade de pequenos agricultores em todo o Paraná. O programa, que distribuiu mais de 32 mil toneladas do insumo em 2024, beneficiando 132 agricultores em 59 municípios, tem gerado resultados significativos.

Edson Schiavoni, produtor de Nova Esperança, descreve seu capiaçu como “uma planta bem viçosa, bem verde e que segura bastante água”. Após dois anos utilizando o lodo, Schiavoni comemora. “O leite aumentou acima de 50%, com certeza”, disse. A economia mensal ultrapassa R$ 1 mil, com a eliminação de outros adubos e redução pela metade do complemento alimentar do gado.

Em Paranavaí, o médico aposentado Carlos Henrique de Paula, agora pequeno produtor de gado de corte, relata benefícios com o uso do lodo da Sanepar. “Melhorei a qualidade da planta e dobrei a quantidade de massa”. Sua economia anual chega a R$ 10 mil. Paula enfatiza a importância do programa para os pequenos produtores. “Hoje, produzir está difícil, está caro, e em todas as culturas. Nós temos que priorizar o pequeno produtor”.

O lodo de esgoto não se limita apenas à pecuária. Edvaldo, proprietário de 18 alqueires em Flórida, utiliza o insumo em seu laranjal. “Ele vai liberar micro-organismos para o solo e a planta. O solo vai ficar mais poroso, absorver mais água”, explica. A economia é significativa: cerca de três toneladas de calcário por alqueire ao ano.

Altair Jorge, com propriedades em Flórida e Santa Fé, é um novato no programa. Ele já nota diferenças visíveis: “A coloração, o tamanho das plantas” se destacam em comparação com vizinhos que utilizam o lodo há mais tempo.

Sustentabilidade no uso do lodo residual

O Noroeste do Estado é um exemplo de sustentabilidade, destinando 100% do lodo residual das estações de tratamento de esgoto para a agricultura. Em 2024, a região distribuiu cerca de 11 mil toneladas, beneficiando 45 agricultores.

Marco Aurélio Knopik, agrônomo responsável pelo programa no Noroeste, ressalta que o lodo é fornecido gratuitamente aos agricultores cadastrados, incluindo transporte e acompanhamento técnico. Interessados podem obter mais informações e se pré-cadastrar no site da Sanepar, na aba Sustentabilidade.

O biossólido pode ser aplicado em diversas culturas, como frutíferas, café, cana-de-açúcar, milho e soja. No entanto, seu uso é proibido em pastagens, hortas e culturas cujas partes comestíveis entrem em contato direto com o solo.

Com 40 Unidades de Gerenciamento de Lodo espalhadas pelo estado, a Sanepar garante a higienização adequada do material, seguindo rigorosos padrões de segurança. O programa não apenas beneficia os agricultores, mas também contribui para a sustentabilidade ambiental, transformando um resíduo em um valioso recurso agrícola.