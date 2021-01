A Secretaria Municipal de Saúde informou neste sábado (30) que Curitiba registrou 491 novos casos de covid-19 e oito mortes devido ao novo coronavírus. Dos oito óbitos, sete ocorreram nas últimas 48 horas.

As vítimas são quatro homens e quatro mulheres, com idades entre 47 e 96 anos. Assim, desde o início da pandemia foram contabilizadas 2.611 mortes na cidade em decorrência da covid-19.

Com os novos casos, Curitiba tem agora 5.644 casos ativos, de pessoas com potencial de transmissão do vírus. O número mantém uma tendência de queda nos últimos dias. Agora, ao todo, são 127.909 moradores de Curitiba que já testaram positivo para covid-19, sendo que 119.654 já foram liberados do isolamentos e estão sem sintomas.

A ocupação dos 371 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 em Curitiba está em 83%, restando 63 leitos livres.

Números da covid-19 em 30 de janeiro

491 novos casos confirmados

8 novos óbitos (7 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 127.909

Casos Ativos – 5.644

Recuperados – 119.654

Óbitos – 2.611