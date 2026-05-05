Curitiba reduz altura máxima permitida para novas construções

Curitiba passou a adotar novos limites de altura para construções após atualização feita pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc). A mudança ocorreu porque o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), do Ministério da Defesa, alterou os Planos de Zona de Proteção dos aeroportos da cidade.

A altitude máxima da superfície horizontal externa do Aeroporto do Bacacheri foi reduzida de 1.082 metros para 1.035,78 metros, uma diferença de 46,22 metros, o equivalente a cerca de 15 andares a menos. No Aeroporto Afonso Pena, a redução foi de 20 metros, aproximadamente 6 andares.

As áreas afetadas consideram as zonas de aproximação, decolagem e transição em relação às pistas dos aeroportos. Os Planos de Zona de Proteção servem para disciplinar a ocupação do solo e garantir a segurança das operações aéreas, protegendo o entorno dos equipamentos aeronáuticos e estabelecendo restrições para instalação de helipontos e outras estruturas.

Técnicos do Ippuc fizeram a análise e atualizaram as informações na Base Cadastral de Lotes do Município. A nova limitação está registrada na Consulta Informativa de Lote desde 1º de abril. Os dados são importantes para o setor da construção civil e para o planejamento urbano da cidade.

Limite máximo dos novos edifícios em Curitiba será de 42 andares

Os novos parâmetros foram compatibilizados com o zoneamento atual do município, que define o uso do solo e as alturas das edificações. Em algumas regiões, o limite já é estabelecido pelo zoneamento, como nas zonas residenciais de baixa densidade, onde prédios são limitados a 4 ou 6 andares.

Em outras áreas, a portaria do Decea vai determinar o número de pavimentos de novos empreendimentos. Considerando a topografia e a cobertura do plano, o limite máximo dos novos edifícios em Curitiba será equivalente a 42 andares ou 158 metros, segundo a diretora de Informações do Ippuc, Mônica Máximo da Silva.

Novos projetos devem ser submetidos ao órgão regional do Decea para autorização antes do envio à Prefeitura, informando o início e o fim da obra.