Paraná recebe blindados, viaturas e armas em pacote de R$ 338 milhões para segurança 

As forças de segurança do Paraná receberam, nesta terça-feira (5), um pacote de R$ 338 milhões em estruturas e equipamentos para reforçar ações de policiamento e resgate no estado. Segundo o governo, trata-se do maior investimento já realizado na área. O último aporte relevante, de R$ 116 milhões, havia sido entregue em setembro do ano passado.

O pacote inclui 3,2 mil armamentos, 1.245 viaturas e 29 embarcações, além de equipamentos de informática, sistemas de comunicação, tecnologia forense e materiais especializados. Também foi inaugurada a nova sede do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar, em São José dos Pinhais.

Com investimento de R$ 50,7 milhões, o governo ampliou a estrutura do Bope para 3,5 mil metros quadrados. A localização é estratégica, com acesso facilitado à capital, ao Interior e ao Litoral. O espaço vai abrigar operações de alta complexidade, além de atividades de planejamento, treinamentos e ações táticas.

Uma nova sede da Rone também deve ser entregue em breve. “Tudo isso faz parte de um planejamento da Secretaria da Segurança Pública do Paraná para implantação de unidades desse porte, melhorando o trabalho dos nossos policiais que vão às ruas mais motivados e que tem contribuído para alcançarmos os menores índices de criminalidade da nossa história”, afirmou o governador Ratinho Júnior.

Foto: Ernani Ogata.

Novos blindados e viaturas

O reforço inclui sete viaturas blindadas importadas do Canadá, sendo quatro destinadas à Polícia Militar, duas à Polícia Civil e uma à Polícia Penal. Os veículos serão utilizados em operações críticas, inclusive em áreas de fronteira.

Na frota operacional, o pacote inclui viaturas caracterizadas e descaracterizadas. Foram entregues 12 motocicletas ao 9º Batalhão da PM, 15 módulos móveis do tipo furgão (Renault/Master) e 548 veículos Renault Duster.

Além disso, o reforço também contempla 19 Chevrolet Trailblazer para o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), seis veículos utilitários multitarefas (UTVs) e 40 SUVs adicionais. Completam a entrega 75 Volkswagen Virtus e outros seis SUVs destinados ao BPRv.

Na área de armamentos, as forças de segurança incorporaram 1.030 carabinas calibre 5,56, 1.700 pistolas 9 mm, 600 dispositivos de eletrochoque e 17 mil sprays de pimenta. O pacote inclui ainda computadores de alto desempenho, notebooks e monitores adicionais.

Força tarefa para o Litoral

Para ampliar a atuação no Litoral, o Corpo de Bombeiros recebeu cinco motoaquáticas do tipo Rescue Runner, voltadas a operações de busca e salvamento em ambientes aquáticos complexos. Os equipamentos utilizam propulsão a jato, o que aumenta a segurança e permite acesso a áreas de difícil alcance, como regiões de correnteza e enchentes.

Por fim, também foram entregues duas embarcações de interceptação, além de lanchas, barcos, estruturas infláveis e equipamentos de mergulho, ampliando a capacidade de resposta em ocorrências aquáticas.