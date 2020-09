A atualização do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgada neste sábado (26), mostra que mais 338 moradores de Curitiba testaram positivo para novo coronavírus. Além deles, outras nove pessoas morreram em decorrência de complicações provocadas pela covid-19. Com os novos registros, a capital chegou a 43.143 casos confirmados e 1.255 óbitos pela doença, somados durante a pandemia.

Entre as pessoas contaminadas com o vírus Sars-CoV-2, 3.784 delas seguem na fase ativa e de transmissão da doença. Mas, a boa notícia é que 38.104 pacientes já venceram a covid-19 e estão recuperados. Na cidade, restam 658 casos suspeitos, que são monitorados pelas equipes de saúde enquanto aguardam o resultado dos exames.

A partir deste domingo (26), Curitiba retorna à bandeira amarela do protocolo de combate ao coronavírus, voltando a ser permitida a abertura de supermercados, shoppings e restaurantes, além da liberação do funcionamento de outras atividades.

Vidas perdidas na pandemia

Em Curitiba, as novas vítimas fatais da covid-19 são cinco mulheres e quatro homens, que tinham entre 38 e 83 anos. De acordo com o informe municipal, sete das novas mortes aconteceram nas últimas 48 horas e os demais falecimentos, em datas anteriores, que não foram informadas pelas SMS.

Internamentos por covid-19

Neste sábado (26), estão ocupados 81% dos 334 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para covid-19 de Curitiba.

Segundo a administração municipal, há atualmente, 76 leitos de UTI do SUS livres nos hospitais, prontos para receber pacientes com coronavírus ou com quadros de síndrome respiratória aguda grave (SRAG).

