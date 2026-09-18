Vai dirigir em Curitiba? Veja onde o trânsito muda nesta sexta e no fim de semana

Na tarde desta sexta-feira (19), motoristas que circulam por Curitiba podem encontrar congestionamentos provocados por uma série de intervenções viárias, obras de drenagem, pavimentação e eventos esportivos e culturais.

Além das obras em andamento nas regiões do Barreirinha e do Capão da Imbuia, o fim de semana terá bloqueios temporários no Centro Cívico, Boqueirão, Centro, Prado Velho, Rebouças, Jardim Botânico, Abranches e Mercês. A orientação da Superintendência de Trânsito é buscar rotas alternativas e observar a sinalização temporária.

Obras e serviços de drenagem

Na Região do Capão da Imbuia, a Rua Osmário de Lima está com bloqueio total de acesso na esquina com a Rua Victório Vizinoni desde quinta-feira (17). A interdição dura até terça-feira (22) para serviços de desobstrução e requalificação da drenagem pluvial. O impacto exige que motoristas utilizem caminhos alternativos no bairro.

Na Barreirinha, começaram nesta sexta-feira (18) obras de reciclagem do pavimento na Rua Platão, no trecho entre as ruas Rubens Maister e Professor Guilherme Butler, além de trechos das ruas Rubens Maister e Sílvia Gomes de Mattos (entre as ruas Platão e Savigny). A intervenção abrange 340 metros. A duração exata não foi informada, mas há intensa movimentação de máquinas e trabalhadores, exigindo cautela de condutores e pedestres.

Bloqueios para corridas e eventos no sábado

No bairro Mercês, a Carreata Nossa Senhora das Mercês altera o trânsito no sábado (19), das 10h às 11h30, passando pelas ruas Alcides Munhoz, Jacarezinho, Doutor Roberto Barrozo e Avenida Manoel Ribas. O fluxo de veículos terá lentidão momentânea durante o deslocamento.

No Abranches, o entorno da Pedreira Paulo Leminski, na Rua João Gava, terá alterações no sábado (19), das 15h às 23h30, devido a um evento com público estimado em 5 mil pessoas.

No Jardim Botânico, as vias ao redor do Estádio Durival Britto e Silva sofrerão alterações no trânsito no sábado (19), das 15h às 23h59. A expectativa de público é de 12 mil pessoas, o que deve deixar a circulação lenta na região.

No Rebouças, a Avenida Presidente Getúlio Vargas e ruas próximas ao Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar terão intervenções no sábado (19), das 18h às 23h, para a Corrida Noturna BPChoque, cuja largada ocorre às 21h com 2,5 mil atletas.

Interdições para eventos e lazer no domingo

No Boqueirão, o tráfego nas ruas Tenente Coronel Vilagran Cabrita, Maestro Carlos Frank, Paulo Setúbal e na Avenida Marechal Floriano Peixoto terá bloqueios no domingo (20), a partir das 6h, para a 3ª Etapa do Circuito de Corridas de Rua 2026, com 6 mil participantes.

No Prado Velho e conexões, o 7º Passeio Ciclístico da PRF altera o fluxo no domingo (20), das 7h às 10h30. As mudanças atingem a Linha Verde e as avenidas Senador Salgado Filho, Marechal Floriano Peixoto e Comendador Franco, exigindo atenção em importantes corredores da cidade.

No Centro Cívico, a circulação nas ruas Deputado Mário de Barros, Alberto Folloni, Estados Unidos e Lange de Morretes será alterada no domingo (20), das 8h às 10h, para uma procissão religiosa da Praça Nossa Senhora da Salette até o Jardim Social.

No Centro, a Avenida Luiz Xavier e a Rua Voluntários da Pátria, no entorno da Praça Osório, estarão bloqueadas no domingo (20), das 10h às 16h, para a realização do evento Domingo no Centro.