Fraude

ONG de animais do Paraná é investigada por desviar R$ 1,6 milhão de doações

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Kalrhen Braga - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Julia Moreira
- Atualizado: 18/09/26 14h29
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Fotografia em primeiro plano e plano detalhe focada através da trama de uma cerca de arame galvanizado em um abrigo de animais. Em primeiro plano, no centro-direito, a cabeça de um cão de porte médio a grande, com pelagem branca e manchas marrons no focinho e orelhas, sobressai encostada na cerca com o focinho direcionado à câmera. No plano intermediário, logo atrás e desfocados pela profundidade de campo rasa, veem-se outros cães de pelagens variadas — em tons caramelo, bege e preto — sobre o solo de terra batida. Ao fundo, a estrutura de uma construção em tom claro é visível sob iluminação diurna uniforme.
ONG atuava em Campo Largo. Foto: Arquivo/Daniel Castellano/Gazeta do Povo.

A 1ª Promotoria de Justiça de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou a Operação Resgate contra dirigentes de uma ONG de proteção animal nesta sexta-feira (18).

A entidade é investigada por desviar cerca de R$ 1,6 milhão arrecadados em doações, rifas, bingos e sorteios. Durante a ação, equipes policiais cumpriram nove mandados de busca e apreensão em endereços ligados à instituição em Campo Largo e na capital.

A Justiça determinou o bloqueio de bens e valores do grupo até o limite do montante investigado, além da suspensão imediata de qualquer atividade de captação de recursos pela entidade.

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Segundo o Ministério Público do Paraná (MPPR), o núcleo familiar que controlava a diretoria e o conselho fiscal usava contas pessoais da diretora executiva para reter o dinheiro. As apurações apontam intensa confusão patrimonial, pagamento de despesas pessoais com recursos da ONG, repasses a terceiros para mascarar a origem dos valores e suspeita de fraudes nos sorteios promovidos.

As acusações envolvem crimes de organização criminosa, peculato-desvio, lavagem de dinheiro e infrações contra a economia popular. Por determinação judicial, o processo corre em segredo de Justiça.

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