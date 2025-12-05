Curitiba oferece microchipagem gratuita para cães e gatos na campanha Dezembro Verde

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba promoverá um mutirão de microchipagem gratuita para cães e gatos de 8 a 12 de dezembro, como parte da campanha Dezembro Verde de conscientização contra o abandono e maus-tratos de animais. A ação acontecerá no Centro de Referência de Animais em Risco (Crar), no bairro CIC, das 9h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h.

Para participar, os tutores devem ter cadastro regular no site da Rede de Proteção Animal da prefeitura. Não é necessário agendamento prévio, mas o cadastro deve estar feito antes de chegar ao local. Em caso de dificuldades, a equipe oferecerá orientação no momento.

Edson Evaristo, diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, explica que a microchipagem é uma ferramenta importante para identificar responsáveis em casos de fuga, furto ou abandono de animais. A ação também cumpre um compromisso assumido durante a 3ª Conferência Municipal de Proteção Animal, realizada em 29 de novembro.

O microchip é um dispositivo eletrônico do tamanho de um grão de arroz, implantado sob a pele do animal, contendo uma sequência única de 15 números. É fundamental que as informações do tutor e do animal estejam corretas e atualizadas no cadastro para facilitar o contato em caso de perda ou roubo.

O Dezembro Verde foi instituído como campanha municipal em Curitiba pela lei 15309/2018, de 16 de outubro de 2018, visando conscientizar sobre o abandono e maus-tratos de animais.