Sorteio do Nota Paraná oferece prêmio de R$ 1 milhão nesta segunda-feira

O Programa Nota Paraná realizará seu sorteio de dezembro nesta segunda-feira (08), oferecendo um prêmio principal de R$ 1 milhão. O evento, promovido pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), distribuirá mais de 23 mil prêmios entre 3,3 milhões de consumidores que incluíram o CPF em suas notas fiscais.

O sorteio será transmitido ao vivo a partir das 9h30 pelo canal da Sefa no YouTube, diretamente da unidade do Poupatempo em Maringá. Foram gerados mais de 32,3 milhões de bilhetes eletrônicos referentes às compras realizadas com CPF em agosto.

Além dos consumidores, 1.553 entidades sociais cadastradas no programa concorrem a 40 prêmios de R$ 5 mil e 20 mil prêmios de R$ 100, totalizando R$ 2,2 milhões. Essas instituições receberam mais de 4,17 milhões de bilhetes, gerados a partir das doações feitas por consumidores.

Para participar do Nota Paraná, os consumidores devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal ao fazer compras em estabelecimentos comerciais do Estado. Isso permite acumular créditos de ICMS, que podem ser transferidos para a conta bancária do participante. O cadastro pode ser feito através do site do Nota Paraná ou pelo aplicativo disponível para Android e iOS.