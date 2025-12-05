Agora chegou a sua vez de decidir quem será a grande campeã do concurso Histórias de Busão da Metrocard. Foram […]

Agora chegou a sua vez de decidir quem será a grande campeã do concurso Histórias de Busão da Metrocard. Foram dezenas de áudios enviados pelos nossos leitores e passageiros do sistema metropolitano de transporte, e duas delas foram escolhidas pela nossa banca de jurados. O vídeo que tiver mais curtidas vai ganhar uma super TV 55 polegadas QLED 4K da marca Philips.

Com muito talento e irreverência, a Brenda Macedo, do perfil @breemotion, produziu os dois vídeos a seguir. Quem tiver mais curtidas no seu vídeo — que será postado em “colab” nos perfis da Tribuna e da Metrocard — será a vencedora.

Os finalistas são “nome do finalista” e “nome do finalista”. Veja os vídeos classificados pra grande final:

Conforme previsto em regulamento, aceito por todos os participantes, se algum dos competidores ou pessoas ligadas a eles for flagrado comprando likes ou tentando burlar a votação, será imediatamente desclassificado. A votação começa nesta sexta-feira (05/12) e vai até a próxima sexta (12/12).