Após confirmação nesta quinta-feira (12) de seis casos coronavírus no Paraná, sendo cinco em Curitiba, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) orienta as pessoas que apresentarem sintomas a ligar para o telefone 192, originalmente do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), antes de ir às unidades de saúde. Todos os seis casos são de infecção branda, com os pacientes em isolamento domiciliar.

O objetivo é que as pessoas que possam estar infectadas mas sem gravidade não circulem, o que aumenta o risco de contágio e nem lotem as unidades de saúde sem necessidade.

“As pessoas vão receber orientações pelo telefone, inclusive se elas precisam ou não ir ao médico. A gente só recomenda que procure atendimento médico quem realmente esteja em estado grave”, reforça a secretária municipal de Saúde, Márcia Haçulak.

Para quem realmente precisar ir ao médico, a orientação é de que não vá para hospitais. O primeiro atendimento deve ser prestado nas unidades de saúde do município, como as Unidades de Pronto Atendimento (UPA). “Os hospitais são as nossas retaguardas neste caso”, enfatiza Márcia.

Além do telefone 192, o governo do estado também divulgou números com os quais a população pode entrar em contato. Um deles é o da Secretaria Estadual de Saúde (41) 3330-4414. Os outros são da Ouvidoria do Estado: (410 99117-3500 e o 0800-644414. Todos esses números também orientam as pessoas a quando procurar atendimento médico.

Isolamento domiciliar

O secretário estadual de Saúde, Beto Preto, pede à população para que cumpra de fato o isolamento domiciliar, caso assim determinar o médico. “Quem receber orientação médica de isolamento em casa, tem que se restringir a seu domicílio residencial. Inclusive sem visitas”, aponta o secretário.

Ele ressalta que quem precisa ir ao supermercado, por exemplo, que peça para outra pessoa. “O isolamento domiciliar tem que ser levado muito a sério”, foi enfático o secretário estadual.

Como prevenir o coronavírus:

Lavar as mãos com frequência, ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento.

Utilizar lenço descartável para higiene nasal.

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir.

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar.

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas.

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença.

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações.

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis e após lavar as mãos).