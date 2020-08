Curitiba já perdeu 943 de seus habitantes para o novo coronavírus, desde o início da pandemia, em 11 de março. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (26), mais 11 mortes foram confirmadas na capital, além 453 novos casos de covid-19, que somados aos resultados anteriores, elevam o total para 30.990 infectados.

As novas vítimas fatais da pandemia, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), são de quatro homens e sete mulheres, que tinham entre 59 e 81 anos de idade e estavam internados em hospitais da cidade. Das novas mortes, oito aconteceram nas últimas 48 horas e as outras três, que estavam em investigação, em datas anteriores.

Entre os curitibanos que testaram positivo para covid-19, 3.924 estão na fase ativa da doença, período em que podem transmitir o vírus Sars-CoV-2. O número de casos ativos segue nesta quarta-feira a tendência de queda registrada nos últimos dias, como ressaltou a secretária municipal de Saúde, Márcia Huçulak, no boletim divulgado no dia anterior.

“Chegamos a ter quase 8 mil casos ativos (de covid-19), com 7.992 casos ativos na data em torno de 24 ou 25 de julho e hoje, nós temos o menor número de casos ativos, 4.008, quase a metade, uma redução bastante expressiva”, disse Márcia, na terça-feira (25).

Dos pacientes infectados, felizmente, 26.123 pessoas estão recuperadas e sem sintomas da doença. Além delas, outros 561 casos ainda são investigados e monitorados pelas autoridades de saúde municipais, enquanto aguardam o resultado dos exames.

Internamentos por covid-19

Curitiba tem hoje uma taxa de ocupação de 81%, nos 355 leitos de UTIs exclusivos para covid-19 do Sistema Único de Saúde (SUS). Conforme a prefeitura, há 68 leitos do SUS livres nos hospitais, que podem receber pacientes com novo coronavírus ou sintomas de síndromes respiratórias agudas graves (SRAG).

No total, 489 pessoas com coronavírus estão internadas em hospitais públicos e particulares de Curitiba, nesta quarta-feira, sendo que 178 delas ocupam leitos em unidades de terapia intensiva (UTI).

