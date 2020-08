Em um tom bem mais ameno do que o de falas anteriores, especialmente as proferidas no mês de julho, a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Márcia Huçulak, afirmou que “a sociedade curitibana entendeu o recado, a importância do isolamento e o uso da máscara”.

Durante live da prefeitura no Youtube, nesta terça-feira (25), Huçulak celebrou a queda no número de óbitos pela Covid-19 e a redução no número de casos ativos da doença – fatos que ela atribuiu à cooperação dos curitibanos. “Chegamos a ter quase 8 mil casos ativos em torno de 24, 25 de julho. Hoje temos 4.008 quase a metade. É uma redução bastante expressiva”, disse.

+Leia mais! Com mais mortes e menos casos de coronavírus, Curitiba está no limite da bandeira amarela

Os casos ativos são os estágios em que o doente pode transmitir o vírus. Apesar disso, a secretária ressaltou a necessidade de se continuar com medidas de segurança, como uso de máscaras, e evitar reuniões ou confraternizações. Huçulak destacou que a vida deve voltar ao normal somente após a chegada de uma vacina.