Curitiba registrou nesta terça-feira (25) mais sete mortes e 312 novos casos confirmados de covid-19 entre seus habitantes. Com a atualização dos dados, divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a capital contabiliza agora 30.537 casos e 932 óbitos provocados pelo coronavírus, desde o início da pandemia, em 11 de março. Pelo segundo dia seguido, Curitiba registra queda no número de mortes, sendo este o menor número desde 26 de julho, quando cinco óbitos foram anunciados.

O novo boletim epidemiológico municipal ainda mostra que 25.597 pacientes já estão sem sintomas e recuperados da covid-19, mas 4.008 moradores de Curitiba ainda estão na fase ativa da doença, naquela em que podem transmitir o coronavírus para outras pessoas. Na cidade, outros 581 casos suspeitos são monitorados pelas autoridades de saúde.

Menos casos ativos

A diminuição do número de mortes divulgadas nos últimos dias e o menor número de casos ativos de covid-19 foram comemorados nesta terça-feira, pela secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak, durante a transmissão do boletim, pelo canal da SMS no Youtube.

“Hoje a gente vem pelo segundo dia com um dígito no número de óbitos. Nós anunciamos desde o início de julho dois dígitos, passamos a ter um número bastante expressivo de óbitos e chegamos a ter 22 óbitos num dia só. A gente tem ontem nove e hoje sete (óbitos). E chegamos a ter quase 8 mil casos ativos (de covid-19), com 7.992 casos ativos na data em torno de 24 ou 25 de julho e hoje, nós temos o menor número de casos ativos, 4.008, quase a metade, uma redução bastante expressiva”, ressaltou Márcia.

Vítimas fatais

As novas vítimas da covid-19 são cinco homens e duas mulheres, que tinham entre 63 e 92 anos de idade e que faleceram nas últimas 48 horas. Segundo informações da SMS, todas estas pessoas tinham a idade e as doenças crônicas como fatores de risco para complicações pela infecção.

A Secretaria Municipal de Saúde também confirma que estes pacientes estavam internados em diferentes hospitais da capital. E além dos 932 óbitos já confirmados, Curitiba ainda investiga outras 10 mortes que podem ter sido causadas pelo novo coronavírus.

Nos hospitais

Com diagnóstico confirmado de infecção pelo coronavírus, há hoje, 541 pessoas internadas em hospitais públicos e privados de Curitiba. Dentre elas, 191 estão em estado mais grave, hospitalizadas em leitos de unidades de terapia intensiva (UTI).

Já nos 355 leitos de UTI do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para covid-19, a taxa de ocupação é de 84% nesta terça-feira. Todos os pacientes, com coronavírus ou com suspeita de infecção por síndrome respiratória aguda grave (SRAG), vão para leitos exclusivos de covid-19. De acordo com a prefeitura de Curitiba, há 57 leitos do SUS livres atualmente nos hospitais do município.

