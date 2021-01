Chegou a 7.059 as doses aplicadas em Curitiba contra a covid-19, segundo balanço atualizado da Secretaria Municipal da Saúde. Nesta terça-feira foram vacinados 4.192 moradores, funcionários e cuidadores de instituições de longa permanência; 73 indígenas; 126 vacinadores; e 2.668 profissionais que trabalham nas alas de tratamento da covid-19 nos serviços de saúde da cidade.

A prefeitura ressalta que a população não deve ir ao pavilhão no Parque Barigui, mas aguardar a convocação feita pelo app Saúde Já Curitiba, que por sinal é alvo de uma reclamação do Ministério Público do Paraná que questionou a necessidade do uso da tecnologia pra vacinar a população da cidade.

Quem será vacinado agora

Os grupos já definidos para receber a vacina nesta fase são: os 250 profissionais da enfermagem que estão atuando como vacinadores na campanha; os cerca de seis mil moradores, funcionários e cuidadores das 127 instituições de longa permanência; 93 indígenas da aldeia Kakané Porã, na Regional Tatuquara; os cerca de 12 mil profissionais de saúde da linha de frente da pandemia em toda a cidade; e as equipes das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além de profissionais de serviços de remoção médica particulares. São cerca de 2.500 profissionais.