Curitiba inaugura seu primeiro Hospital Veterinário Municipal

Curitiba está prestes a inaugurar uma novidade que promete melhorar significativamente o atendimento aos animais da cidade. Na próxima segunda-feira (16), o prefeito Rafael Greca e o vice-prefeito Eduardo Pimentel darão as boas-vindas ao primeiro Hospital Veterinário Municipal de Curitiba, cumprindo uma promessa de campanha.

O novo complexo, localizado no bairro Taboão, não se limita apenas ao hospital. Ele também abrigará o Parque Municipal São Francisco de Assis, anteriormente conhecido como Parque das Esculturas da Votorantim. A cerimônia de inauguração está marcada para as 15h30, na Rua César Misael Chaves, 147.

O hospital surge em uma área de 68.467,05 m², generosamente cedida pela Votorantim Cimentos S.A. à Prefeitura de Curitiba. As obras, executadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, representam um investimento total de R$ 11,8 milhões. Desse montante, R$ 2,8 milhões foram destinados à reforma e adaptação do edifício do hospital e melhorias no parque, R$ 4,5 milhões vieram dos cofres municipais para o funcionamento da unidade, e outros R$ 4,5 milhões foram disponibilizados via emenda parlamentar do deputado federal Matheus Laiola.

Mais verde para Curitiba

O Parque Municipal São Francisco de Assis se junta ao conjunto de 52 parques municipais de Curitiba. O local já tem sido utilizado para soltura de animais recuperados pelo Centro de Apoio à Fauna Silvestre (CAFS), da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.