Curitiba inaugura hospital maternidade com atendimento 100% SUS

Uma nova maternidade foi inaugurada em Curitiba nesta segunda-feira (30). O Hospital e Maternidade Luísa de Marillac, antiga Mater Dei, passa a ocupar o espaço do antigo Hospital Vitória, no bairro Cidade Industrial. Todos os atendimentos serão realizados exclusivamente pelo SUS.

Ao todo, a estrutura conta com 149 leitos, 76 a mais que o espaço anterior. Os leitos serão destinados à Rede de Urgência do município, com 10 vagas de UTI adulto e 66 leitos de enfermaria clínica.

A área dedicada à maternidade conta com 55 leitos obstétricos, além de 66 leitos clínicos de enfermaria, 10 de UTI adulto, 5 na Unidade de Cuidados Intermediários Convencionais e 3 na Unidade Canguru.

A estrutura inclui ainda salas complementares, salas cirúrgicas, salas de parto, espaço para exames e um Pronto Atendimento que funciona como retaguarda para gestantes vinculadas à unidade.

A maternidade segue sob a gestão do Grupo Hospitalar Nossa Senhora das Graças, responsável por outros três hospitais que atendem pelo SUS em Curitiba. As unidades de saúde de referência estão nos bairros CIC, Bairro Novo, Portão e Tatuquara, além das cidades Adrianópolis, Almirante Tamandaré, Cerro Azul, Doutor Ulysses, Itaperuçu, Piên, Quitandinha, Rio Branco do Sul, Tunas do Paraná.

Herança das antigas instalações

Com 58 anos de história, a antiga maternidade Mater Dei já contabilizou mais de 230 mil nascimentos de moradores de Curitiba e da região metropolitana. Desde 2008, quando passou a integrar o SUS, foram realizados mais de 73 mil partos, cerca de 300 por mês.

Durante a inauguração, a presidente do Grupo Hospitalar Nossa Senhora das Graças, ao qual pertence a nova maternidade, Irmã Maria de Fátima Sobral, agradeceu o apoio das autoridades envolvidas e celebrou a nova fase da instituição.

“Há muito tempo sonhávamos com uma nova sede para a pequena Mater Dei e, ao mesmo tempo, tão singela em estrutura, sempre se colocou em posição de destaque como maternidade de referência de Curitiba e do Estado, seja pelo trabalho executado com seriedade e humanização, seja pela grandeza expressa nos números de nascimento, ou melhor, no número de tesouros preciosos entregue às mãos das famílias”, disse a diretora.

Além do legado da antiga maternidade, o espaço também carrega a história do Hospital Vitória. Durante a pandemia de covid-19, em uma parceria com o município, a unidade cedeu leitos ao SUS para atender à alta demanda por internações.

Foto: Divulgação/Secom.

