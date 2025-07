Mais arraiás: confira 10 festas julinas de igreja em Curitiba

As celebrações iniciadas em junho continuam em paróquias e igrejas de Curitiba. A partir deste sábado (05), diversas comunidades passam a sediar as tradicionais festas julinas, que estendem o clima de São João por mais algumas semanas.

Com entrada gratuita, os eventos reúnem fiéis, moradores do bairro e visitantes em uma programação que inclui barracas com comidas típicas, como pinhão, pastel, cachorro-quente, quentão e doces caseiros, além de danças típicas, apresentações musicais e sorteios de prêmios. Algumas paróquias também realizam bingos, pescaria, correio elegante e outras brincadeiras tradicionais.

A programação se estende por todo o mês de julho e acontece em várias regiões da cidade, tanto em bairros centrais quanto em comunidades mais afastadas. Confira a seguir algumas datas das festividades em paróquias de Curitiba:

Paróquia Bom Jesus do Cabral

Data: 5 de julho (sábado)

Horário: a partir das 12h

Endereço: Rua Bom Jesus, nº 159, no bairro Juvevê

Programação: danças, brincadeiras e show de prêmios

Paróquia Santa Rita de Cássia

Data: 5 e 6 de julho (sábado e domingo)

Horário: às 19h no sábado e a partir das 12h no domingo

Endereço: Rua Padre Dehon, nº 728, no bairro Hauer

Programação: baile dançante (sábado) e almoço e show de prêmios (domingo)

Igreja Santa Teresinha do Menino Jesus

Data: 5 e 6 de julho (sábado e domingo)

Horário: às 17h no sábado e a partir das 11h30 no domingo

Endereço: Rua Mandirituba, nº 1951, no bairro Sítio Cercado

Programação: música ao vivo e danças típicas (sábado) e almoço e show de prêmios (domingo)

Comunidade Nossa Senhora do Rocio

Data: 5 e 6 de julho (sábado e domingo)

Horário: às 19h no sábado e a partir das 12h no domingo

Endereço: Rua Osório dos Santos Pacheco, nº 540, no bairro Capão Raso

Programação: baile dançante (sábado) e almoço e show de prêmios (domingo)

Paróquia São José

Data: 5 e 6 de julho (sábado e domingo) e 12 de julho (sábado)

Horário: das 14h às 20h nos sábados; das 14h às 19h no domingo

Endereço: Rua Raul de Oliveira, nº 185, no bairro Cajuru

Programação: música ao vivo e danças e show (sábados) e show de prêmios (domingo)

Paróquia Santa Cândida – Igreja Matriz

Data: 6 de julho (sábado)

Horário: a partir das 13h30

Endereço: RR. Padre João Wislinski, nº 755, no bairro Santa Cândida

Programação: danças e brincadeiras

Paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho

Data: 12 de julho (sábado)

Horário: a partir das 18h

Endereço: Rua Eduardo Jarnick, n º 273, no bairro São Braz

Programação: comidas típicas e brincadeiras

Paróquia Santo Inácio Mártir e Sta. Paula Elisabete Cerioli

Data: 19 de julho (sábado)

Horário: a partir das 16h30

Endereço: Rua Pedro Klassa, nº 210, no bairro Santo Inácio

Programação: danças, músicas e comidas típicas

Comunidade Nossa Senhora Aparecida

Data: 26 de julho (sábado)

Horário: a partir das 18h

Endereço: Rua Ângelo Tozim, nº 777, no bairro Campo do Santana

Programação: comidas típicas, brincadeiras e show de prêmios

Santuário Tabor Magnificat

Data: 26 de julho (sábado)

Horário: a ser divulgado

Endereço: Rua Padre José Kentenich, nº 552, no bairro Campo Comprido

Programação: comidas típicas e música