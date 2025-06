Vídeo flagra fuga alucinada de motorista na BR-101; assista!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No dia 14 de junho, um motorista suspeito de furtar uma caminhonete em Santa Catarina protagonizou uma fuga cinematográfica durante uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As imagens foram divulgadas pela corporação no último sábado (28).

Após serem informados do furto do veículo em Itapema (SC), os agentes identificaram uma caminhonete com as mesmas características trafegando pela BR-101, rodovia que liga Santa Catarina ao Paraná. O motorista desobedeceu a ordem de parada e iniciou uma fuga em alta velocidade. Veja o momento da fuga:

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram o condutor realizando manobras perigosas e “cinematográficas” para escapar da abordagem. Durante a perseguição, ele colidiu contra cancelas de pedágio, uma mureta de sinalização e uma defensa metálica lateral da pista. Dois pneus da Toyota Hilux furaram, mas, ainda assim, ele continuou a fuga.

Ao chegar a Tijucas do Sul, na região metropolitana de Curitiba, o motorista abandonou a caminhonete próximo à BR-376 e fugiu para uma área de mata. O veículo foi apreendido, encaminhado à Delegacia de São José dos Pinhais e devolvido ao proprietário em Santa Catarina.

Apesar da cooperação entre as Polícias Militares de Santa Catarina e do Paraná, o suspeito ainda não foi localizado. Em nota à Tribuna, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) informou que a investigação ficará sob responsabilidade da Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC).