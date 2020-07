A remoção de veículos em Curitiba neste primeiro semestre superou o número de dois mil carros. Grande parte ocorreu por estacionamento irregular ou débitos atrasados por infrações de trânsito. Um dos exemplos foi de uma Mitsubishi Outlander, que estava com R$ 25 mil em IPVA não quitado. Em média, 13 automóveis deixam de circular nas ruas para ser guinchado diariamente. Os dados referentes a fiscalização são da Secretaria de Defesa Social e Trânsito.

No último domingo (12), as equipes removeram três carros. Um Fiat Palio, na Rodoviária, um Ford Fiesta, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC) e a Mitsubishi Outlander, no bairro Mercês. Destes casos, o Fiesta estava em má conservação, motorista sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida e o débito de R$5.674 em multas por várias irregularidades, inclusive por dirigir sob influência de álcool. Já no Mitsubishi, dívida de R$ 25 mil em IPVA e várias multas por excesso de velocidade. Guilherme Rangel, secretário da Defesa Social e Trânsito, acredita que alguns motoristas ainda não têm consciência que algumas infrações colocam a vida dele e de outras pessoas em risco. “É uma conduta que demonstra o total descaso com a segurança viária e que caracteriza o infrator contumaz, que coloca em risco a vida de outros motoristas e passageiros, além de pedestres e ciclistas”, comentou o secretário.

Abandono

Outros números de fiscalização apontam que em seis meses, foram removidos 246 veículos abandonados nas vias públicas de Curitiba. Já outros 843 receberam notificação e foram retirados pelo proprietário antes que a remoção acontecesse. Quando o carro é guinchado, ele vai para o pátio da Superintendência de Trânsito. Não sendo regularizado pelo proprietário, o carro pode na sequencia ser leiloado.

Carrões

Na lista de veículos guinchados pela prefeitura de Curitiba tem carro velho, mas também modelos desejados por muitos entusiastas. O mais recente foi um um Porsche Cayman, com R$ 17 mil em débitos, guinchado após uma operação no Centro.

Recentemente, em abril, a Setran apreendeu uma série de carros irregulares. Na ação estavam uma Pajero e até Dodge, carros que estavam com R$ 219 mil em multas.

O campeão em débitos é uma Courrier que tinha quase meio milhão em débitos, apreendida no Centro de Curitiba. Outro caso que chamou atenção foi a apreensão de um Chevrolet Cruze, com R$ 70 mil em débitos, no bairro Mercês.