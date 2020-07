Levantamento do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) mostra que cerca de um quarto dos deputados federais — 123 de 513 — tem a intenção de entrar em uma nova campanha menos de dois anos após assumir o cargo em Brasília. Cerca de 120 vão tentar se eleger prefeito e outros três planejam compor chapa como vice-prefeito. No Paraná, são nove parlamentares que pretendem buscar novos ares na eleição deste ano, que foram adiadas devido à pandemia do novo coronavírus. Quatro deles almejam a cadeira da prefeitura de Curitiba.

Em Curitiba os deputados que planejam se candidatar à prefeito de Curitiba são Gustavo Fruet (PDT), Luciano Ducci (PSB), Luizão Goulart (Republicanos) e

Ney Leprevost (PSD).

No restante do Paraná há deputados de olho também no comando de Ponta Grossa, Londrina e Cascavel. São eles: Aliel Machado (PSB), que pretende concorrer à prefeitura de Ponta Grossa; Boca Aberta (Pros) Diego Garcia (Pode), Filipe Barros (PSL), os três por Londrina, além de Roman (Patriota) por Cascavel.

