Sexta-feira (21) amanheceu gelada e congelante em grande parte do Paraná e em Curitiba. A capital registrou mínima de 3,7ºC, com sensação térmica de 3ºC. Em Curitiba, o tempo variava entre garoa, vento frio e até mesmo chuva, mas sem neve. Já no Paraná, o recorde do frio nesta sexta-feira era em Palmas, com -3,4ºC, com sensação de -5ºC. A expectativa era de que a neve chegasse ao Paraná entre a noite desta quinta-feira (20) e manhã de sexta.

De acordo com o Simepar, Curitiba e região devem passar a sexta-feira com uma sensação de frio úmido. A massa de ar frio pós frente fria já avança pela região e as temperaturas despencam. A amplitude térmica deve girar entre 3,9º C e 7º C. “Ainda devem ocorrer chuvas por causa da umidade. A frente fria segue se afastando lentamente e o vento que vem do oceano segura a nebulosidade. A partir de sábado (22), o tempo deve começar a ficar mais seco”, explica o meteorologista Paulo Barbieri, do Simepar.

Segundo a Somar Meteorologia, o tempo mudou rapidamente e a massa de ar polar acabou avançando mais rápido que o esperado, praticamente acabando com as chances de neve e de chuva congelada, uma vez que o tempo acabou ficando aberto e com geada.

Em Curitiba a temperatura vai seguir baixa nesta sexta-feira. Segundo o Simepar, os termômetros na capital não passam dos 7ºC nesta sexta-feira. O período menos frio será entre às 13h e 16h. A partir do meio da tarde a temperatura volta a baixar, chegando aos 5ºC durante a noite. A chuva pode ser registrada ainda durante a manhã.

No sábado (22) o frio promete ser ainda mais intenso, já que a mínima prevista é de 3ºC durante a madrugada, entre 3h e 7h da manhã. A máxima para o sábado é de 11ºC e não deve chiver. Já no domingo as temperaturas sobem um pouco e ficam entre os 7ºC e 15ºC.

Mínimas no Paraná

Por volta das 5h, a temperatura mais baixa no Paraná era em Palmas, com -2,8, Cascavel, com -1,3 e General Carneiro, com zero grau. Mais tarde, porém, a mínima baixou ainda mais, chegando aos -3,4 em Palmas.

Chuvas

Conforme aponta o Simepar, apesar do ar frio começar a ingressar no Paraná com o afastamento das frente fria, as chuvas continuam nesta sexta-feira entre o Noroeste e o Leste do Paraná e diversas cidades já superaram a média climatológica para agosto. Curitiba, por exemplo, já registrou 123 milímetros de chuva no mês. A média mensal em agosto, na capital, é de 80 milímetros. Segundo o Simepar, as outras cidades que superaram a média são Apucarana (173 mm e média de 71 mm), Cascavel (145 mm e média 88 mm), Guarapuava (227 mm e média 102 mm), Jaguariaíva (187 mm e média 74 mm) e Londrina (142 mm e média 60 mm).

Neve no RS

Os primeiros registros de de neve ocorreram na tarde de quinta-feira. Segundo a Somar Meteorologia, em São Francisco de Paula e Cambará do Sul, na serra gaúcha, houve neve e chuva congelada ao mesmo tempo. Já em Nova Petrópolis e em São José dos Ausentes, moradores registraram chuva congelada.