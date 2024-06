Curitiba lançou uma campanha sobre a proibição aos cigarros eletrônicos, também conhecidos como “vapes” e “pods”, em locais públicos e privados, de uso coletivo. A ação da prefeitura, em alusão ao Dia Mundial Sem Tabaco (31), marcado nesta semana, estará em painéis digitais, TVs dos ônibus e em cartazes, adesivos e flyers. A ação educativa acontece também nos próximos dias, nos distritos sanitários da capital.

A campanha informa sobre a ampliação da Lei Municipal Antifumo (13.254/2009), atualizada no final de 2023, na esteira da decisão da Anvisa que proibiu os cigarros eletrônicos em todo o país. A Lei Antifumo foi criada em 2009 e 14 anos depois, os vereadores sentiram a necessidade de atualizar a discussão. O objetivo foi sanar dúvidas sobre o uso dos eletrônicos.

“Os DEFs (Dispositivos Eletrônicos para Fumar) não foram autorizados pela Anvisa. Sabe-se que esses dispositivos fazem tão mal quanto o cigarro tradicional, com o agravante de elevar o consumo de nicotina entre os usuários, uma vez que não costumam ter cheiro ou sabor desagradável”, explica a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Beatriz Battistella.

“Diante desta nova realidade dos cigarros eletrônicos e da ampliação da lei municipal antifumo, entendemos que esse é um momento de retomar o assunto com a população, fazendo um novo alerta sobre os malefícios destes dispositivos”, disse a secretária municipal da Comunicação, Cinthia Genguini.

Ações programadas em Curitiba

Distrito Sanitário do Boa Vista

No Distrito Sanitário do Boa Vista, as ações educativas acontecem nesta terça-feira (04), no Shopping Anita. O local fica na Avenida Anita Garibaldi, número 2480, no bairro Ahú.

Distrito Sanitário do Tatuquara

Já no Distrito Sanitário do Tatuquara, as atividades serão nas principais avenidas da região, na quinta-feira (06), nas ruas Odir Gomes da Rocha, Enette Dubard, Marcos Bertoldi e Presidente João Goulart.

Distrito Sanitário do Pinheirinho

Na quarta-feira (05), acontecem ações educativas nos estabelecimentos da Avenida Winston Churchill e no Shopping Popular Capão Raso.

Distrito Sanitário do Portão

A partir de terça-feira (05), serão realizadas ações na Avenida República Argentina, do Shopping Palladium até o Shopping Água Verde.

Distrito Sanitário do Bairro Novo

Na quarta-feira (05), as equipes fazem abordagens educativas nas ruas Marte e Eduardo Pinto Rocha.

Distrito Sanitário de Santa Felicidade

Na terça-feira (04), o foco será na feira livre da Praça São Marco, na via Veneto, em frente ao terminal de Santa Felicidade. As ações também acontecem na Rua da Cidadania de Santa Felicidade. Já na quarta-feira (05), a ação será na Avenida Manoel Ribas, entre o Restaurante Siciliano e a Igreja Matriz.

Distrito Sanitário da Matriz

Na sexta-feira (07), no período da tarde, as ações serão em regiões de bares, no Largo da Ordem, Batel e Centro. À noite, será na região da Rua Itupava.

Distrito Sanitário do Cajuru

Na quarta-feira (05), o foco será falar com os mais novos. Os alunos da Escola Estadual Anibal Curi assistem palestra sobre o cigarro eletrônico. Na quinta-feira (06), a palestra será para alunos da Escola Estadual República do Uruguai. Neste mesmo dia, haverá também ações com orientações sobre a Lei Antifumo no Mercado Regional do Cajuru. No dia 13/6, as orientações serão em restaurantes e pizzarias da região.

Distrito Sanitário do CIC

A partir de quinta-feira (06), acontecem ações educativas nas ruas Raul Pompeia e João Dembinski.

Distrito Sanitário do Boqueirão

Na terça-feira (04), quarta-feira (05), e quinta-feira (06), serão feitas abordagens educativas na Avenida Marechal Floriano Peixoto, do Terminal Vila Hauer até Shopping Cidade.

Novo horário! Supermercado de Curitiba vai abrir 24 horas por dia Congelante Neve em Curitiba? Meteorologista analisa e não descarta Menos verde Curitiba terá 237 árvores cortadas em grande avenida