Curitiba em alerta laranja de chuvas intensas. Previsão do tempo completa

A previsão do tempo para Curitiba e região continua instável, com possibilidade de chuvas fortes ao longo de todo o dia. Mais de 250 cidades estão sob alerta laranja para chuvas intensas até às 10h de segunda-feira (20). Há risco de tempestade, inclusive.

Segundo o Instituto de Meteorologia (Inmet), há possibilidade de chuva de até 100 milímetros por dia, ventos de 60-100 km/h, além de risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos.

O aviso é para as regiões norte, noroeste, central, oeste e sudoeste do Paraná. A orientação é não se abrigar debaixo de árvores em caso de rajadas de vento e desligar os aparelhos elétricos. O alerta do tempo engloba Curitiba. Segundo previsão do tempo do Simepar, Curitiba pode ter um acumulado de 12mm de chuva, que deve seguir ao longo da semana.

Frente fria chegando!

Conforme o Simepar, uma frente fria em formação avança sobre a região sul do Brasil, aumentando a instabilidade atmosférica. As regiões oeste e sul paranaense concentram maior variabilidade no tempo.