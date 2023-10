Depois da intensidade de chuva no fim de semana, esta segunda-feira (30), vai seguir com tendência de ocorrência de pancadas de chuvas moderadas a fortes com trovoadas em praticamente todo o Paraná. Segundo o Inmet, o Paraná segue em alerta laranja para chuvas. Este nível de alerta representa “Perigo”, conforme classificação do instituto.

Segundo o Simepar, o ambiente atmosférico segue bastante favorável para a ocorrência de muitas chuvas sobre todas as regiões paranaenses. A presença de nuvens, indicam a presença de mau tempo, mas de maneira reduzida comparada aos últimos dias.

+Viu essa? Tornado no Paraná arranca talhados e derruba árvores; Vídeo impressiona

“O ar quente e úmido está presente nas camadas superiores da troposfera, condição que favorece a rápida formação de nuvens com potencial para ocasionar precipitação, tanto que há observação do fenômeno em vários pontos do Estado e nos setores central e sudoeste a chuva está moderada a forte com incidência de trovoadas”, explicou o meteorologista Reinaldo Kneib, do Simepar.

Em Curitiba, que chegou a apresentar precipitação acumulada de 118,4 milímetros (mm) de chuva na Estação Meteorológica da Defesa Civil, no bairro Tatuquara, não deve passar de 6,4 mm na segunda. Apesar de ser pequena a precipitação, o Simepar aponta que o vento pode passar de 48 km/h.

Frio ou calor em Curitiba?

Segundo previsão do tempo para Curitiba, a mínima para Curitiba não vai passar de 19°graus. Já a máxima de 24°graus para o começo da semana. Sobre os próximos dias, a meteorologia aponta que a temperatura irá se manter na média dos 20°graus.

A chuva promete dar uma trégua a partir de terça-feira (31). Ou seja, quarta e quinta-feira com tempo mais estável em Curitiba.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas??

Cena de filme!! Tornado no Paraná arranca talhados e derruba árvores; Vídeo impressiona Especial Publicitário Aprenda a fazer receita fácil e deliciosa de bolo de aniversário Veja as fotos Que lugar é esse?? Cartão postal de Curitiba fica debaixo d´água