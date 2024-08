O Paraná está com quatro alertas de tempo em vigor, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), tudo incentivado por uma forte frente fria que avança pelo sul. Dois dos alertas são laranja, mais severos, são eles: onda de frio e declínio de temperatura. Os outros dois alertas são amarelos, que apresentam perigo potencial. São eles: tempestade e declínio de temperatura. Curitiba está em um alerta de tempestade e de queda de temperatura.

Curitiba está em um alerta laranja, de perigo, para queda de temperatura. Esse alerta prevê que temperaturas podem despencar mais de 5ºC em questão de horas. Segundo o Simepar, de fato esta queda está se aproximando e a mínima pode chegar aos 2ºC no sábado (10), véspera do dia dos pais. Segundo a previsão do tempo para Curitiba a máxima e a mínima só tendem a baixar a partir desta quinta-feira, que tem ainda previsão de 11,8 mm de chuva.

Falando em chuva, chegamos ao segundo alerta de tempo no qual Curitiba está englobada. Um grande alerta amarelo de temporal em vigor ao menos até meia noite desta quarta-feira (08). O alerta amarelo de temporal prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. Segundo a previsão do tempo para Curitiba pode chover nesta quinta e sexta-feira um total de 14,1 milímetros.

“Tempo instável em vários setores do Paraná nesta manhã de quinta-feira. A chuva é mais significativa entre a região centro-sul, oeste e o noroeste do estado. Em alguns pontos há registro de descargas atmosféricas (próximo a Laranjeiras do Sul, Toledo e Umuarama)”, explicou o meteorologista Samuel Braun, do Simepar.

Paraná em perigo?

A metade sul do Paraná segue em alerta laranja para onda de frio. Isso quer dizer que o sul do estado pode ter temperatura 5ºC abaixo da média por período de 03 até 05 dias.

Outro alerta válido pro Paraná é amarelo e engloba sul e oeste paranaense. É de declínio de temperatura entre 3ºC e 5ºC.

