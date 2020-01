Curitiba terá mais um dia de calor intenso nesta terça-feira (07). Os termômetros na capital vão chegar aos 30 graus perto do meio dia, segundo previsão do Instituto Tecnológico Simepar. O calor fica intenso também no litoral, onde é prevista máxima de 33 graus em Guaratuba. Uma frente fria se aproxima, mas no tempo deve seguir com temperaturas elevadas.

Em Curitiba, segundo o Simepar, nesta terça-feira o calorão vem acompanhado de uma leve chuva, que deve atingir a cidade entre 17 e 18h. Serão no máximo 0,7 milímetros de chuva que podem dar uma leve refrescada no calor. Depois da chuva os termômetros caem para 24 graus. Para quarta-feira, Curitiba terá chuva e temperaturas entre os 19 e 28 graus. Que tal aproveitar este calor para curtir piscinas abertas ao público em Curitiba e região?

Em Guaratuba, cidade em que um iate foi completamente destruído após um incêndio nesta segunda-feira (06), o dia será de céu limpo e sem chuva. O Simepar aponta máxima de 33 graus e mínima de 23 graus.

Frente fria chegando

Segundo o Simepar uma frente fria se aproxima do Paraná, o que pode favorecer para o desenvolvimento de áreas de instabilidade em todas as regiões paranaenses. “É possível notar uma grande área com chuvas entre o Paraguai e o oeste do Paraná, além de alguns núcleos isolados a partir do Mato Grosso do Sul, até o noroeste do estado”, disse o meteorologista Fernando Mendes.

Como fica o tempo no interior?

Ao contrário da região leste e litoral paranaense, a terça-feira pode ser de chuva. Em Maringá, por exemplo, serão 5,3 milímetros de chuva na cidade. Os termômetros ficam entre os 21 e 26 graus.