Curitiba e cidades da região metropolitana registram dia mais quente do ano

O calor intenso desta quinta-feira (27) fez Curitiba e cidades da região metropolitana registrarem o dia mais quente de 2025. Na capital paranaense, a temperatura máxima foi de 32,2ºC, conforme medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Conforme os termômetros do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) as cidades com recorde de temperatura foram:

Lapa: 31,7ºC

Pinhais: 32,9ºC

Colombo: 32,7ºC (registro do Inmet)

Lapa e Pinhais superaram recordes recentes. Na quarta-feira (26), as duas cidades já tinham vivido o dia mais quente de 2025, com 31,3ºC e 32,5ºC, respectivamente.