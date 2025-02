Nova loja do Condor tem investimento de R$ 55 milhões no Paraná

A cidade de Maringá, noroeste paranaense, ganhou na manhã desta quinta-feira uma nova loja da rede Condor de supermercados. A nova loja do Condor no Paraná fica na Avenida Kakogawa, 290, no bairro Parque das Grevilhas. Com um investimento robusto de R$ 55 milhões, o empreendimento chega com a criação de 160 novas vagas de emprego diretos.

A rede Condor celebra 30 anos de presença na cidade de Maringa. “Essa inauguração visa atender a uma demanda crescente da população por lojas neste formato, além de fortalecer a presença do Condor na região, que já conta com três unidades na cidade”, disse Pedro Joanir Zonta, presidente da rede.

Novo Condor no Paraná tem experiência de compra moderna

Segundo a rede, o Condor Kakogawa tem sua estrutura pensada no conforto e praticidade aos clientes. São 4 mil metros quadrados de área comercial com 24 check-outs, incluindo seis de autoatendimento, agilizando o processo de compra. O estacionamento, com capacidade para 4 mil vagas rotativas diárias.

A organização interna da loja foi cuidadosamente planejada com base em pesquisas de consumo. Destaques incluem o “Mundo Bebidas”, com uma ampla seleção de produtos nacionais e importados, e a praticidade de bebidas geladas disponíveis nas frentes de caixa.

Inovações e Sustentabilidade

A nova unidade traz inovações como uma perfumaria inspirada em free shops e um Espaço Açougue com comunicação visual diferenciada. A loja tem ainda sistemas de refrigeração que utilizam glicol e CO². Além do supermercado, o complexo abrigará oito lojas de apoio, incluindo restaurante, lotérica e academia, diversificando as opções para os visitantes.

Funcionamento novo Condor em Maringá

O Condor Kakogawa funcionará de segunda a sábado, das 8h às 22h, e aos domingos e feriados, das 8h às 20h, prometendo ser mais do que um simples supermercado, mas um novo ponto de referência para compras e serviços em Maringá.

