Terminal de ônibus fica alagado após chuva forte em Curitiba

A forte chuva que atingiu Curitiba na tarde desta quinta-feira (27) deixou estragos e provocou alagamentos em várias regiões. No Terminal Boqueirão, o volume de chuva foi tão intenso que chegou a alagar parte da área onde os passageiros aguardam os ônibus.

Em menos de uma hora, entre 14h50 e 15h40, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) registrou um acumulado de chuva de 33 milímetros no Boqueirão.

Vídeo: reprodução / rede social.

A chuva forte também alagou outros bairros, como o Cajuru e o Uberaba. Por causa da chuva, mais de 50 mil imóveis ficaram sem luz em Curitiba. De acordo com a Copel, registrada falta de luz no Pinheirinho, Sítio Cercado, Xaxim, Bairro Alto, Juvevê, Boa Vista e Uberaba.

Às 16 horas, na estação meteorológica do Aeroporto do Bacacheri teve registro de rajadas de vento de 79,6km/h. No Jardim das Américas a rajada de vento alcançou 66,9 km/h, conforme informações do Simepar.