Curitiba concentra vacina contra a covid-19 em 23 postos; veja endereços

Nesta segunda-feira (12), a Prefeitura de Curitiba concentrou a aplicação de 4,2 mil doses da vacina contra a Covid-19 em 23 unidades de saúde da capital. O imunizante é destinado ao público prioritário com cinco anos de idade ou mais. Ainda esta semana, está prevista a chegada de um novo lote de vacinas.

Postos de saúde de Curitiba com vacina contra a covid-19

US Campo Alegre na Avenida das Indústrias, nº 1749, no bairro Cidade Industrial;

na Avenida das Indústrias, nº 1749, no bairro Cidade Industrial; US Vila Guaíra na Rua São Paulo, nº 1495, no bairro Vila Guaíra;

na Rua São Paulo, nº 1495, no bairro Vila Guaíra; US Mãe Curitibana na Rua Jaime Reis, nº 331, no bairro Alto do São Francisco;

na Rua Jaime Reis, nº 331, no bairro Alto do São Francisco; US Bacacheri na Avenida Erasto Gaertner, nº 797, no bairro Bacacheri;

na Avenida Erasto Gaertner, nº 797, no bairro Bacacheri; US Pinheiros na Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, nº 370, no bairro Santa Felicidade;

na Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, nº 370, no bairro Santa Felicidade; US Visitação na Rua Bley Zorning, nº 3136, no Boqueirão;

na Rua Bley Zorning, nº 3136, no Boqueirão; US Nossa Senhora Aparecida na Rua Carlos Amoretty Osório, nº 169, no bairro Sítio Cercado;

na Rua Carlos Amoretty Osório, nº 169, no bairro Sítio Cercado; US Iracema na Rua Professor Nivaldo Braga, nº 1571, no bairro Capão da Imbuia;

na Rua Professor Nivaldo Braga, nº 1571, no bairro Capão da Imbuia; US São Domingos na Rua Ladislau Mikosz, nº 133, no bairro Cajuru;

na Rua Ladislau Mikosz, nº 133, no bairro Cajuru; US Monteiro Lobato na Rua Olivio José Rosetti, nº 538, no bairro Tatuquara;

na Rua Olivio José Rosetti, nº 538, no bairro Tatuquara; US Sagrado Coração na Rua Antônio Claudino, nº 375, no bairro Pinheirinho.

Para ser vacinado, é necessário apresentar um documento de identificação com foto. Quem teve diagnóstico de Covid-19 deve aguardar, no mínimo, quatro semanas após o início dos sintomas para receber a dose. Em caso de outras doenças, a recomendação é aguardar a recuperação completa dos sintomas antes da vacinação.

Quem pode se vacinar contra a covid-19?

O público que pode receber as vacinas de reforço são as pessoas com 60 anos ou mais (dose semestral), as gestantes (uma dose durante a gestação) e as pessoas que nunca foram vacinadas contra a Covid-19 (dose disponível e recomendada para a faixa etária).

Além disso, podem tomar a dose de reforço anual as pessoas que estejam dentro de algum dos critérios a seguir:

Imunossuprimidos com 5 anos ou mais;

Puérperas (mães que tiveram filho há até 45 dias);

Trabalhadores da saúde e moradores ou funcionários de instituições de longa permanência;

Pessoas em situação de rua;

Pessoas com comorbidades com 5 anos ou mais;

Pessoas com deficiência permanente com 5 anos ou mais;

Indígenas, ribeirinhos, quilombolas com 5 anos ou mais;

Pessoas privadas de liberdade, jovens cumprindo medida socioeducativa ou funcionários do sistema penitenciário.

Já a vacinação de crianças entre 6 meses e 4 anos segue normalmente em Curitiba. Para esse grupo, o imunizante está disponível em todas as unidades de saúde, com exceção da Ouvidor Pardinho.