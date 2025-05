CIEE lança novos cursos gratuitos de capacitação em Curitiba

Adolescentes, jovens e adultos que buscam qualificação profissional têm uma nova oportunidade neste mês de maio. O Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná (CIEE/PR) está com inscrições abertas para os cursos presenciais gratuitos de capacitação, que oferecem certificação para os participantes.

As formações acontecem no Espaço de Capacitação e Cidadania da instituição, no Centro de Curitiba, e incluem opções em áreas como tecnologia, administração, logística, empreendedorismo e comunicação.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.cieepr.org.br.

Com cargas horárias entre 16 e 20 horas, que variam de acordo com a modalidade, os cursos são voltados para pessoas a partir de 14 anos, com vagas limitadas. As inscrições seguem até o final de maio, de acordo com a disponibilidade de cada curso. As inscrições se encerram no dia anterior ao início de cada curso.

Além dos novos cursos presenciais oferecidos em maio, que contam com um novo formato reconhecido pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), a instituição também disponibiliza cursos em formato EAD, acessíveis pela plataforma online para todo o estado.

O Espaço de Capacitação e Cidadania do CIEE/PR – Rua Dr. Faivre, 398 – Centro. Curitiba/PR. Confira a programação:

Preparação para Entrevista – 12 a 15 de maio, das 8h às 12h

Mundo Digital: informática para todos – Nível inicial – 12 a 16 de maio, das 13h30 às 17h30

Logística – 19 a 22 de maio, das 8h às 12h

Fundamentos do Empreendedorismo – 19 a 22 de maio, das 13h30 às 17h30

Comunicação e Oratória – 26 a 29 de maio, das 8h às 12h

Mais informações pelos telefones (41) 3313-4300 / 0800 300 4300