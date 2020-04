As temperaturas em Curitiba devem ficar mais amenas nesta terça-feira (7). Segundo o Instituto Simepar, uma frente fria que atua sobre o Paraná, desde o fim do domingo (5), afasta o ar mais seco e quente da capital. Com isso, a umidade vinda do oceano prevalece e deixa o céu nublado, impedindo que as temperaturas se elevem. A meteorologia aponta que não haverá chuva ao longo do dia, mas o tempo deve permanecer desta forma até o fim de semana.

Em Curitiba, os termômetros devem variar entre 13º C e 25º C. Segundo o Simepar, a chuva registrada na segunda-feira (6) não deve se repetir. “O ar mais úmido deixa a nebulosidade presente. É possível que ocorra algum chuvisco ou outro, mas nada mais significativo. Os dias devem estar parecidos com a terça, em grande parte da semana”, apontou a meteorologista Ana Beatriz Porto, do Simepar.

Litoral

Nas praias do Paraná, que assim como na capital estavam registrando temperaturas perto dos 30º C, agora devem apresentar uma queda nos termômetros. O tempo a beira-mar fica nublado e mais úmido nesta terça-feira. De acordo com o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a Máxima prevista é de 24º C, com Mínima de 20º C.

Nas demais regiões do Paraná, conforme aponta a meteorologia, o sol deve aparecer entre nuvens nesta terça e o ar mais seco já deve voltar a predominar. Em Guaíra, Campo Mourão e Telêmaco Borba, a Máxima prevista é de 28º C.