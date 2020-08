Às vésperas de confirmar o relaxamento nas medidas de restrição impostas pela pandemia do coronavírus, Curitiba confirmou 16 novas mortes e 415 casos de contaminação nas últimas 24 horas. Os números foram divulgados neste domingo no boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde de Curitiba (SMS).

+ VIU ISSO? Greca anuncia fim de restrições e volta à bandeira amarela: “O pior já passou”

Com os novos dados, Curitiba chega a 805 mortes pela covid-19. As novas vítimas são oito homens e sete mulheres, com idades entre 46 e 89 anos, sendo um com menos de 60 anos. Todos pacientes estavam internados em hospitais públicos e privados da capital e faleceram nas últimas 48 horas.

Novos casos

Com os novos 415 casos confirmados, um total de 27.210 moradores da cidade testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, das quais 21.912 estão liberadas do isolamento e sem sintomas da doença.

Já o total de casos ativos na cidade é de 4.493. Esse é o número de pessoas com potencial de transmissão do vírus. Entre os casos confirmados, 558 pacientes estão internados em hospitais públicos e privados da capital paranaense, 237 deles em UTIs. Há ainda outros 592 casos em investigação, aguardando a definição diagnóstica ou o resultado de exames laboratoriais.

Além das 805 mortes de pessoas com infecção confirmada até agora, outros 14 óbitos estão em investigação.

UTIs do SUS

Neste domingo, a taxa de ocupação dos 355 leitos de UTIs do SUS exclusivos para covid-19 é de 85%. Todos os pacientes que internam com quadro de síndrome respiratória aguda grave vão para os leitos exclusivos covid-19 e não apenas os casos confirmados da doença. Há 54 leitos de UTI do SUS livres em hospitais de Curitiba.