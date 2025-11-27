Curitiba vai ter novo posto do Corpo de Bombeiros na região sul

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba cedeu um terreno de 3 mil metros quadrados para a construção de um novo posto do Corpo de Bombeiros na Regional Tatuquara. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (27/11) pelo prefeito Eduardo Pimentel, durante audiência no Palácio 29 de Março.

A Regional Tatuquara, localizada no extremo Sul da cidade, é formada pelos bairros Tatuquara, Campo de Santana e Caximba, abrigando cerca de 103 mil habitantes. Atualmente, a região não conta com nenhum posto do Corpo de Bombeiros.

O terreno cedido fica em frente à Unidade de Saúde Dom Bosco, no Campo de Santana. A Lei 16.622, que oficializa a cessão da área ao Governo do Estado, foi assinada durante o evento.

O próximo passo será o desenvolvimento do projeto para a instalação do posto pelo Governo do Estado. Não foram divulgados prazos para o início ou conclusão das obras.

Participaram da cerimônia o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Antônio Geraldo Hiller Lino, o deputado Gilson de Souza, o vereador Fernando Klinger e o secretário do Governo Municipal, Marcelo Fachinello, além de outros representantes da corporação.