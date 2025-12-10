Curitiba cancela programação de Natal desta quarta devido aos ventos fortes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Devido aos fortes ventos registrados em Curitiba e por conta da instabilidade climática, a prefeitura decidiu cancelar a programação de Natal desta quarta-feira (10/12).

A força dos ventos diminuiu no início da noite desta quarta. No entanto, de acordo com o município, a medida é para manter a segurança dos artistas e do público.

A programação será retomada normalmente nesta quinta-feira (11/12). Confira os eventos que estavam previstos para esta quarta.