Curitiba cancela programação de Natal desta quarta devido aos ventos fortes

Por SECOM Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 10/12/25 19h19
Programação Natal Curitiba 2025
Devido aos fortes ventos registrados em Curitiba e por conta da instabilidade climática, a prefeitura decidiu cancelar a programação de Natal desta quarta-feira (10/12).

A força dos ventos diminuiu no início da noite desta quarta. No entanto, de acordo com o município, a medida é para manter a segurança dos artistas e do público.

A programação será retomada normalmente nesta quinta-feira (11/12). Confira os eventos que estavam previstos para esta quarta.

