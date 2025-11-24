Curitiba amplia integração temporal no transporte coletivo no Centro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba inaugurou nesta segunda-feira (24/11) o Terminal de Integração Temporal da Praça Carlos Gomes, no Centro da cidade. A nova funcionalidade permite que usuários de 11 linhas de ônibus (3 expressas e 8 convencionais) façam conexões pagando apenas uma tarifa, beneficiando cerca de 15.244 passageiros por dia, segundo estimativas da Urbs.

Com a integração, os usuários poderão embarcar em linhas convencionais e expressas na Praça Carlos Gomes e seguir viagem para destinos como Boqueirão ou Linha Verde sem pagar nova tarifa. O sistema funcionará com tempo de 1 hora entre linhas diferentes e 30 minutos entre estações-tubo.

A medida amplia a integração temporal já existente na cidade, que agora abrange todos os seis eixos do transporte coletivo de Curitiba. Entre os benefícios estão economia, agilidade e comodidade para os passageiros, especialmente aqueles que precisam utilizar mais de uma linha para chegar ao destino.

O objetivo da Prefeitura é oferecer mais uma alternativa aos usuários que ainda não têm acesso à integração no sistema. Atualmente, mais de 90% do transporte coletivo de Curitiba já é integrado fisicamente por meio de terminais e estações-tubo.

A integração temporal também permite conexões flexíveis entre linhas convencionais e expressas, além de acesso a equipamentos urbanos como Ruas da Cidadania, Sacolões, Armazéns da Família e Mercado Municipal do Capão Raso sem necessidade de pagar nova tarifa no retorno.