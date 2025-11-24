Passeio ciclístico em Curitiba vai reunir apaixonados por bikes e cafés

O empresário Beto Madalosso, que além de tocar diversos empreendimentos gastronômicos em Curitiba, é um apaixonado por bicicletas e ciclista nas horas vagas, anunciou a primeira edição do Pedalada do Magrela. A experiência promete levar a turma das bikes a três charmosos cafés da cidade, num percurso de aproximadamente 22km. O passeio será no dia 6 de dezembro, a partir das 9h.

Em cada parada o participante poderá consumir um combo de café + “belisco”. O caminho levará os participantes à Noni Padaria e ao Local Pães e Café, para depois encerrar no Magrela Café, este de propriedade do Beto. “É uma pedalada que concilia o prazer do esporte, do exercício físico, com a boa gastronomia, porque a gente escolheu lugares que são bons. É um equilíbrio entre as duas coisas, né? Você ganha aqui, mas perde (caloria) ali”, diverte-se Beto.

“É um pedal que tem uma curadoria de quem trabalha com gastronomia. Então, a escolha dos lugares são cafés especiais mesmo. Coisa de alta gastronomia. Eles fizeram um preço especial também para as pessoas irem conhecer um lugar bacana”, concluiu Beto, que disse ainda que serão sorteados alguns brindes para os participantes do pedal.

A inscrição para o Pedalada do Magrela (que para quem não sabe é um dos apelidos dados às bicicletas) é de R$ 90 e dá direito ao participante de aproveitar os combos especiais em cada uma das três paradas. A oportunidade de passear pela cidade e conhecer novos locais é única. Os interessados devem mandar mensagem para o WhatsApp do Magrela, pelo número (41) 99726-0107. As vagas são limitadas.

“Sou apaixonado pelas duas coisas, pelo ciclismo e pela gastronomia. A gente faz o pedal e conecta a boa gastronomia. Deve ser a primeira de muitas, assim espero. A procura tá bem interessante”, empolga-se.

O Magrela fica na Avenida Iguaçu, 2820. O horário de funcionamento é das 8h às 19h, de segunda à sexta. Aos sábados o espaço funciona das 9h às 15h.