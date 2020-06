Mesmo a chuva que caiu em Curitiba quinta-feira (25) e a previsão de mais água batendo no fim de semana em todo o Paraná não serão suficientes para a Sanepar mudar a programação de rodízio no abastecimento da capital e região. Segundo a companhia, o mês de junho registrou chuvas que se aproximam da média mensal, mas isso não alivia a estiagem. Enquanto as chuvas não caírem em maior quantidade, a falta de água programada pela Sanepar deve continuar pelo menos até outubro.

De acordo com o Instituto Simepar, até a manhã desta sexta-feira (26) Curitiba registrou 89 mm de chuva em junho. A média histórica do mês é de 105 mm. Conforme explica a meteorologista Ana Beatriz Porto, do Simepar, o volume ainda não alcançou a média climatológica na capital, mas mesmo que isso aconteça agora em junho, o nível dos reservatórios não devem voltar ao ponto considerado normal.

“Estamos há muitos meses com chuva mais baixa que a média, o que provocou a crise hídrica. É necessária chuva muito volumosa por um bom período para que os reservatórios subam o nível”, explica a meteorologista.

O risco de um corte mais brusco no abastecimento de água de Curitiba e região ainda existe. Para evitar que isso ocorra, a Sanepar apela para que a população continue usando a água de maneira racional, evitando o desperdício. “Estamos longe da estabilização. Infelizmente, vamos longe no rodízio e há necessidade da economia e uso racional pela população”, ressalta Júlio Gonchorosky, diretor de Meio Ambiente da Sanepar.

Gonchorosky também confirmou que não houve mudança na programação do rodízio por causa da chuva de quinta-feira. Também não haverá alteração com a chuva que se aproxima no fim de semana. “Segue dentro do programado na lista de bairros e cidades disponível no mapa do rodízio da Sanepar”, reforça.

Previsão

A chuva em Curitiba deve ser ainda mais forte nesta sexta-feira. Após a tempestade que deixou a capital paranaense com o céu preto e causou estragos nas ruas, o alerta para temporais segue aceso. Segundo o Simepar, a tendência é de que os ventos sejam menos intensos, mas o volume de chuva deve ser maior.

Mesmo assim, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém o alerta laranja para tempestade em todo o Paraná. A temperatura também despenca em Curitiba. A máxima na sexta-feira será de apenas 17°C, com a mínima chegando aos 10°C.

“Em algum momento, associado a chuva forte, pode ainda ventar. A partir da tarde de sexta até a madrugada do sábado ainda pode ter alguma tempestade, mas o destaque é para o volume de chuva”, explica o meteorologista do Simepar, Samuel Braun. A previsão é de chuva acumulada acima de 30 mm.

Em alguns municípios do estado, a chuva pode até passar os 70 mm. A expectativa é de bastante chuva entre o Noroeste, Norte, Campos Gerais, Região Metropolitana de Curitiba e Litoral.

