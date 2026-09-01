Curitiba ainda tem alagamentos 17 horas após temporal que deixou 23 pontos críticos

Após 17 horas dos registros mais intensos da tempestade em Curitiba, a capital paranaense ainda tem pontos de alagamento nesta terça-feira (1º). Segundo o boletim da Defesa Civil de Curitiba, divulgado às 5h15, nas últimas 24 horas foram registradas 60 ocorrências de quedas de árvores e 23 alagamentos em bairros da capital.

Na segunda-feira (31), os maiores volumes de chuva foram registrados na Regional Matriz e no bairro Alto da XV, ambos com mais de 82 milímetros. Em Santa Felicidade, Bigorrilho e Caximba, os acumulados também ultrapassaram 70 milímetros.

A maior parte dos alagamentos está concentrada na Regional Portão, especialmente no bairro Água Verde. Também foram registrados pontos de alagamento nas Regionais Matriz, Boqueirão, Boa Vista, Cajuru e Santa Felicidade.

No Parque Náutico, no Boqueirão, uma rua lateral à Avenida Marechal Floriano Peixoto permanece alagada na manhã desta terça-feira. Um carro ficou preso em meio à água e a via está intransitável. Segundo informações do Bom Dia Paraná, da RPC TV, o veículo pode ser retirado ainda pela manhã.

No Parque Tingui, o nível da água também subiu. O local foi projetado como um “parque esponja”, com áreas capazes de absorver grandes volumes de água e reduzir o risco de alagamentos nas vias. Apesar disso, a água chegou à Rua José do Valle, mas não interrompe o tráfego nesta manhã.

Quedas de árvores deixam feridos

Na segunda-feira, Curitiba registrou 60 ocorrências envolvendo quedas de árvores ou galhos. Os chamados se concentraram principalmente nas Regionais Boa Vista, Cajuru, Matriz, Santa Felicidade, Portão, Pinheirinho e Boqueirão. Também houve registros nas Regionais CIC, Bairro Novo e Tatuquara.

No Santa Cândida, um homem de 60 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória depois que uma árvore caiu sobre a motocicleta em que ele estava, na Rua Theodoro Makiolka. A ocorrência aconteceu enquanto equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) já trabalhavam no local para cortar a árvore, que havia sido identificada como um risco de queda.

Os bombeiros conseguiram reverter a parada cardiorrespiratória ainda no local. Uma mulher de 37 anos, que estava sem capacete, também ficou ferida e sofreu lesões moderadas.

Além das quedas de árvores e alagamentos, Curitiba teve registros de destelhamentos, erosões, entrada de água em residências, obstrução de vias e outras situações de risco envolvendo árvores e estruturas.

Previsão de chuva permanece

Em todo o Paraná, o temporal já atingiu 28 municípios e deixou quase 5 mil pessoas afetadas. Segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as tempestades param apenas quarta-feira (2), mas voltam entre quinta (3) e sexta-feira (3) em todo o Estado.

A instabilidade persiste ao longo do dia, principalmente no período da tarde. Devido à nebulosidade e chuva persistente, as temperaturas ficam mais amenas na metade sul do estado. No Norte e Noroeste as temperaturas ficam mais elevadas, podendo chegar aos 30°C, até mesmo com presença de sol em alguns momentos.